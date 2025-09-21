Assistez à la Course des cafés 2025 Parvis de l’Hôtel de Ville Paris

La Ville de Paris donne rendez-vous le dimanche 21 septembre 2025 pour une nouvelle édition de la Course des Cafés, en clôture de la programmation estivale Paris En Seine. Cette course emblématique rend hommage aux travailleuses et travailleurs de la restauration, véritables figures du quotidien parisien. Programmée durant le week-end des Journées européennes du patrimoine, l’édition 2025 s’inscrit dans un contexte symbolique fort : la récente inscription des cafés et bistrots français à l’inventaire du patrimoine culturel immatériel.

Trois départs distincts rythmeront la matinée, avec une nouveauté cette année l’ouverture d’une catégorie grand public, permettant à toutes et tous de participer à cette course festive et patrimoniale. Le parcours de 4 km traversera le cœur du Marais, avec un départ prévu sur le parvis de l’Hôtel de Ville. Plateau, café, croissant et verre d’eau en main, les participant.es devront marcher vite, sans courir… et sans rien renverser !

Une première pour l’édition 2025 !

Pour la première fois, la course des cafés ouvre ses portes au grand public ! Le 21 septembre, 150 Parisiennes et Parisiens pourront tenter de porter un plateau avec un verre d’eau, un café et un croissant.

Cet événement ludique vise à valoriser une profession souvent précaire, composée en majorité de jeunes aux conditions de travail difficiles. Cette expérience permettra au public de mieux comprendre les défis du métier de serveur, qui demande équilibre, force et endurance.

La plus Parisienne des courses est de retour !

Le dimanche 21 septembre 2025

