Assistez à la pièce de théâtre : « BIÉLH COUM LOU MOÙNDE » Chai Doléris Lembeye

Assistez à la pièce de théâtre : « BIÉLH COUM LOU MOÙNDE » Dimanche 21 septembre, 15h00 Chai Doléris Pyrénées-Atlantiques

Tarif unique : 8€ par personne.

Une après-midi 100 % béarnaise au Chai Doléris

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez passer un moment convivial et culturel au cœur du Béarn !

Découvrez ou redécouvrez le patrimoine local à travers la poésie, le théâtre en langue béarnaise et la richesse du terroir viticole.

Au programme :

Introduction française et béarnaise des poèmes du Docteur Doléris, présentée par l’Institut Béarnais

Pièce de théâtre : « Biélh coum lou moùnde », écrite par Hubert Lux et interprétée en béarnais par la Section Théâtre du Foyer Rural de Lembeye

Dégustation gratuite de vins proposée en fin de journée par la Cave de Crouseilles

Chai Doléris 1 Rte d'Escurès, 64350 Lembeye Lembeye 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine Véritable porte d'entrée des appellations Madiran et Pacherenc du Vic-Bilh, le Chai Doléris est situé dans la commune de Lembeye et appartient à la Cave de Crouseilles depuis 1969.

Il a été construit au début du XXème siècle par Jacques Amédée Doléris, un personnage très important de son époque. Homme de science et de progrès, il a beaucoup œuvré pour l’innovation sur son territoire. D’abord gynécologue de renommée internationale, il s’investit ensuite beaucoup en terres béarnaises. Dans le milieu viticole, cet épicurien et amoureux de la vigne s’est servi des innovations de son temps pour imaginer une cave souterraine creusée sous la colline.

Aujourd’hui, le Chai Doléris représente l’un des deux points de vente de la Cave Coopérative de Crouseilles. Ce qui fait du chai un site architectural remarquable dans un premier temps, c’est sans aucun doute le matériau avec lequel il a été édifié : le béton armé moulé, plutôt révolutionnaire à cette époque, ce qui en fait l’une des premières infrastructures viticoles érigées à partir de cet élément. Si vous avez la curiosité de pousser les portes de cette boutique, vous découvrirez en premier lieu une salle avec d’immenses voûtes, manifestant la présence de grandes foudres à l’époque.

En traversant cette salle aux magnifiques volumes, vous arriverez à l’entrée du tunnel, appelée le pavillon. Sur sa façade extérieure se trouve l’inscription « Royal Béarn », nom donné au vin mousseux vinifié à la méthode champenoise. Face à l’entrée de ce tunnel, 170m de galeries souterraines creusées sous la colline, laissant entrevoir toute l’histoire et le potentiel de ce lieu unique. Une température constante de 12°C, des milliers de bouteilles de Madiran et Pacherenc entreposées et une pénombre importante entretiennent tout le mystère autour de ce site incroyable…

Il faut également souligner un fait historique lié au Chai Doléris : en 1905, la ligne de tramway reliant Pau à Lembeye est inaugurée. Il faut s’imaginer qu’à cette époque, le temps de trajet moyen reliant le village à la capitale béarnaise est de 2h45. Le Conseil Général des Basses-Pyrénées souhaitant désenclaver Lembeye et faciliter le transport de marchandises, constitue un réseau de chemin de fer. Mais malgré le caractère novateur d’un tel projet, l’exploitation de cette ligne de tram pris fin à l’entre-deux-guerres en 1930. Aujourd’hui, un sentier pédestre d’interprétation reliant le centre du village au Chai Doléris permet de découvrir quelques ouvrages historiques de cette ancienne ligne.

En Juin 2021 se créée l’association Patrimoine Doléris, Territoire d’Avenir, ayant pour ambition de poursuivre l’œuvre du Dr Doléris et de mettre en lumière l’histoire de ce site en lui redonnant toute sa superbe et le faisant vivre au travers d’actions culturelles, scientifiques, oenotouristiques et sociales.

Aujourd’hui, l’association et la Cave de Crouseilles mettent un point d’honneur à valoriser l’architecture si particulière du Chai Doléris à l’occasion d’événements grand public ou lors de visites guidées. Nous ne comptons pas moins de 1500 visiteurs à l’année, curieux de déambuler dans le souterrain et sur le chemin de la ligne… Parking sur place

Accessible PMR

Journées européennes du patrimoine 2025

© Cave de Crouseilles