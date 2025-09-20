Assistez à un concert sous terre ! Grotte du Bosc Saint-Antonin-Noble-Val

Gratuit. Réservation obligatoire.

Déambulation musicale sous terre

Flânez dans la grotte au rythme des musiciens professionnels qui se répondent et vous interpellent, pour vivre une expérience sonore unique au cœur de ce site exceptionnel.

Grotte du Bosc Bosc de Lacam, 82140 Saint-Antonin-Noble-Val Saint-Antonin-Noble-Val 82140 Tarn-et-Garonne Occitanie 06 71 82 10 73 https://grottedubosc.com/ [{« type »: « phone », « value »: « 06.71.82.10.73 »}] La grotte du Bosc est une grotte, creusée par une rivière souterraine, qui se situe dans le département de Tarn-et-Garonne sur la commune de Saint-Antonin-Noble-Val, au lieu-dit le Bosc de la Cam.

©Jean-François Fabriol