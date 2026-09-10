Assistez à une démonstration de battage de cuivre dans une ancienne forge, Les Martinets du Lézert, La Bastide-l’Évêque

Informations pratiques

Assistez à une démonstration de battage de cuivre dans une ancienne forge 19 et 20 septembre Les Martinets du Lézert Aveyron

Tarif : 1 €. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

⚒ Démonstration de martelage du cuivre – Les Martinets du Lézert

Explorez un site d’exception où patrimoine et nature se rencontrent.

Les bénévoles de l’association Les Martinets du Lézert vous guideront avec enthousiasme à travers cette richesse patrimoniale, et vous feront assister à une démonstration passionnante de martelage du cuivre.

Les Martinets du Lézert Les Martinets du Lézert, 12200 La Bastide-l’Évêque La Bastide-l’Évêque 12200 La Bastide-l’Évêque Aveyron Occitanie 05 65 29 93 01 http://lesmartinetsdulezert.fr/ Les Martinets du Lézert remontent aux XIVe et XVe siècles, période durant laquelle ces forges en cuivre étaient actives.

Le martinet, fonctionnant à l’aide de l’énergie hydraulique, servait à travailler le cuivre et à façonner les chaudrons. Entre le XIVe et le XVe siècle, de multiples martinets ponctuaient la vallée du Lézert. Le Martinet de la Ramonde, soigneusement restauré grâce à l’engagement des bénévoles, incarne un savoir-faire ancestral lié à la métallurgie du cuivre, qui perdura jusqu’au XIXe siècle.

⚒ Démonstration de martelage du cuivre – Les Martinets du Lézert

© Mairie Le Bas Ségala