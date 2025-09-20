Assistez au spectacle « Dans le sens contraire au sens du vent » Les Passerelles Pontault-Combault

Assistez au spectacle « Dans le sens contraire au sens du vent » Les Passerelles Pontault-Combault samedi 20 septembre 2025.

Assistez au spectacle « Dans le sens contraire au sens du vent » Samedi 20 septembre, 18h30 Les Passerelles Seine-et-Marne

Durée : 30 min. Dès 6 ans.

Début : 2025-09-20T18:30:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-20T18:30:00 – 2025-09-20T19:00:00

Avec Marion Collé / Collectif Porte 27.

Cette pièce pour deux fildeféristes célèbre la liberté et la joie d’être unique.

Devons-nous suivre le mouvement ou choisir notre propre chemin ? Marcher ensemble ou prendre une direction différente ?

À la croisée du cirque et du théâtre, Sylvain Levey, l’auteur, et Marion Collé, la fildefériste, interrogent sur la manière d’appréhender le monde et rendent hommage à celles et ceux qui osent dire « non ».

En partenariat avec la Ferme du Buisson, scène nationale – cinéma – centre d’art contemporain.

Les Passerelles 17 rue Saint-Clair 77340 Pontault-Combault

© Julie Mouton