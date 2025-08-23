Assistez aux cérémonies pour la commémoration de la libération de Paris Place du 18 juin 1940 Paris

Assistez aux cérémonies pour la commémoration de la libération de Paris Place du 18 juin 1940 Paris samedi 23 août 2025.

Les cérémonies de la commémoration de la libération de Paris sont publiques et peuvent être vues en dehors des zones accessibles sur invitation.

Samedi 23 août, à 16 h

Cérémonie en hommage aux 35 martyrs de

la cascade du bois de Boulogne (12e), fusillés dans la nuit du 16 au

17 août 1944. Accès chemin des réservoirs au bois de Boulogne (proche du

restaurant La Grande Cascade, près de l’hippodrome).

Dimanche 24 août à 17h45

La Ville de Paris, associée à l’association du 24 août 1944, rendra hommage aux combattants républicains espagnols issus de la 2ème Division Blindée qui furent les premiers à entrer dans la Capitale occupée. Cette cérémonie aura lieu dans le jardin qui porte aujourd’hui leur nom, Jardin des Combattants de la Nueve, 1 rue de Lobau (Paris Centre)

Lundi 25 août, à 14 h 30

Cérémonie devant la plaque commémorant

la reddition des troupes allemandes à l’ancienne gare Montparnasse. Accès place

du 18-juin-1940.

Lundi 25 août, à 15 h 30

Cérémonie devant la statue du général

Philippe Leclerc de Hauteclocque, maréchal de France, marquant l’entrée de la

2e DB dans Paris en août 1944. Accès porte d’Orléans (14e).

Lundi 25 août, à 17 h 30

Cérémonie sur la place de l’Hôtel-de-Ville-esplanade

de la Libération (Paris Centre). Prise d’armes, évocation historique et lecture

de textes. Accès uniquement par l’avenue Victoria, angle rue de la Coutellerie.

Infos pratiques Dans le cadre de ces cérémonies, des restrictions de circulation et de stationnement sont en vigueur le 25 août.

Dans le cadre des commémorations de la libération de Paris du 25 août 1944, assistez à l’ensemble des cérémonies dès le 23 août 2025.

Du samedi 23 août 2025 au lundi 25 août 2025 :

gratuit Public jeunes et adultes.

Place du 18 juin 1940 Place du 18 juin 1940 75016 Paris