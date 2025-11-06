Assmat’Dating Angaïs

Salle du foyer Angaïs Pyrénées-Atlantiques

Le Relais Petite Enfance du Pays de Nay met en place un événement essentiel et convivial l’Assmat’dating à Angaïs. Cette initiative est spécialement conçue pour faciliter la rencontre directe entre les parents en quête d’un mode de garde pour leur enfant et les assistantes maternelles agréées souhaitant accueillir de nouveaux bouts de chou. C’est l’occasion idéale d’échanger dans un cadre chaleureux et de créer un premier contact. Rendez-vous à la salle du foyer d’Angaïs, en soirée, de 19h à 20h30, pour cette session de mise en relation au service de la petite enfance. .

Salle du foyer Angaïs 64510 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 96 93

