Association AGHC Médiation culturelle cour d’honneur Besançon mercredi 22 octobre 2025.
cour d’honneur 20, Rue Mégevand Besançon Doubs
Tarif : 2 – 2 – EUR
Début : 2025-10-22 14:30:00
fin : 2025-10-22
2025-10-22
CHASSE AU TRÉSOR AU CENTRE DIOCÉSAIN cour d’honneur
Par l’Association Grammont Haute Comté
Carte en main, petits et grands pourront partir à l’aventure dans le Centre diocésain dénicherez-vous le trésor ? .
cour d’honneur 20, Rue Mégevand Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 25 17 17 mediationculturelle.aghc@gmail.com
