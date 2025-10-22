Association AGHC Médiation culturelle cour d’honneur Besançon

Association AGHC Médiation culturelle

cour d’honneur 20, Rue Mégevand Besançon Doubs

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif enfant

Début : 2025-10-22 14:30:00

fin : 2025-10-22

2025-10-22

CHASSE AU TRÉSOR AU CENTRE DIOCÉSAIN cour d’honneur

Par l’Association Grammont Haute Comté

Carte en main, petits et grands pourront partir à l’aventure dans le Centre diocésain dénicherez-vous le trésor ? .

cour d’honneur 20, Rue Mégevand Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 25 17 17 mediationculturelle.aghc@gmail.com

