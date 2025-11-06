Association AGHC Médiation culturelle AUDITORIUM Besançon

Association AGHC Médiation culturelle

AUDITORIUM 20, Rue Mégevand Besançon Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-06 18:00:00

fin : 2025-11-06

Date(s) :

2025-11-06

Dans le cadre des Spi’causeries qui ont lieu toute l’année au Centre diocésain de Besançon, le père Dominique Bannet nous propose une conférence sur le dialogue entre Juifs et Chrétiens, dialogue interreligieux ou intrafamilal ? .

AUDITORIUM 20, Rue Mégevand Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 25 17 17 mediationculturelle.aghc@gmail.com

English : Association AGHC Médiation culturelle

German : Association AGHC Médiation culturelle

Italiano :

Espanol :

L’événement Association AGHC Médiation culturelle Besançon a été mis à jour le 2025-10-17 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON