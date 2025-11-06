Association AGHC Médiation culturelle AUDITORIUM Besançon
AUDITORIUM 20, Rue Mégevand Besançon Doubs
Début : 2025-11-06 18:00:00
Dans le cadre des Spi’causeries qui ont lieu toute l’année au Centre diocésain de Besançon, le père Dominique Bannet nous propose une conférence sur le dialogue entre Juifs et Chrétiens, dialogue interreligieux ou intrafamilal ? .
AUDITORIUM 20, Rue Mégevand Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 25 17 17 mediationculturelle.aghc@gmail.com
