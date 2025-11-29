Association AGHC Médiation culturelle Salle C4 Centre diocésain Besançon
Association AGHC Médiation culturelle Salle C4 Centre diocésain Besançon samedi 29 novembre 2025.
Association AGHC Médiation culturelle
Salle C4 Centre diocésain 20, Rue Mégevand Besançon Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 15:00:00
fin : 2025-11-29
Date(s) :
2025-11-29
QUI SONT CES FEMMES ?
– Contes bibliques –
par l’association La Bible n’est pas un conte mais elle se raconte
Par des contes, approchez la Bible sous un nouvel angle. A partir de 7 ans jusqu’à 97 ans !
Thématique pour cette racontée Qui sont ces femmes ? .
Salle C4 Centre diocésain 20, Rue Mégevand Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 25 17 17 mediationculturelle.aghc@gmail.com
English : Association AGHC Médiation culturelle
German : Association AGHC Médiation culturelle
Italiano :
Espanol :
L’événement Association AGHC Médiation culturelle Besançon a été mis à jour le 2025-10-17 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON