Association AGHC Médiation culturelle Salle C4 Centre diocésain Besançon

Association AGHC Médiation culturelle

Salle C4 Centre diocésain 20, Rue Mégevand Besançon Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 15:00:00

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

QUI SONT CES FEMMES ?

– Contes bibliques –

par l’association La Bible n’est pas un conte mais elle se raconte

Par des contes, approchez la Bible sous un nouvel angle. A partir de 7 ans jusqu’à 97 ans !

Thématique pour cette racontée Qui sont ces femmes ? .

Salle C4 Centre diocésain 20, Rue Mégevand Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 25 17 17 mediationculturelle.aghc@gmail.com

English : Association AGHC Médiation culturelle

German : Association AGHC Médiation culturelle

Italiano :

Espanol :

L’événement Association AGHC Médiation culturelle Besançon a été mis à jour le 2025-10-17 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON