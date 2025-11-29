Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Association AGHC Médiation culturelle Salle C4 Centre diocésain Besançon samedi 29 novembre 2025.

Salle C4 Centre diocésain 20, Rue Mégevand Besançon Doubs

Gratuit
Début : 2025-11-29 15:00:00
fin : 2025-11-29

2025-11-29

QUI SONT CES FEMMES ?
– Contes bibliques –
par l’association La Bible n’est pas un conte mais elle se raconte

Par des contes, approchez la Bible sous un nouvel angle. A partir de 7 ans jusqu’à 97 ans !

Thématique pour cette racontée Qui sont ces femmes ?   .

Salle C4 Centre diocésain 20, Rue Mégevand Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 25 17 17  mediationculturelle.aghc@gmail.com

