Association AGHC Médiation culturelle Accueil Besançon

VISITE-CONFÉRENCE À la découverte des moulages, Sam. 24 Jan. 14h30

À la découverte des moulages

Par Bénédicte Baudoin.

Mgr Pierre Pfister, professeur au Grand séminaire pendant dix-huit années avant d’être nommé chanoine du Latran en 1947, a constitué une extraordinaire collection de moulages. Un parcours qui plonge le visiteur dans l’atmosphère bien particulière des catacombes romaines et permet d’évoquer le premier art chrétien.

Samedi 24 janvier à 14h30 RDV à l’accueil du Centre diocésain participation libre .

Accueil 20, Rue Mégevand Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 25 17 17 mediationculturelle.aghc@gmail.com

