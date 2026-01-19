Association AGHC Médiation culturelle Salle C4 Centre diocésain Besançon

Association AGHC Médiation culturelle

Salle C4 Centre diocésain 20, Rue Mégevand Besançon Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-05 18:00:00

fin : 2026-02-05

Date(s) :

2026-02-05

Par Monseigneur Philippe Gueneley

Dans le cadre des Spi’causeries qui ont lieu toute l’année au Centre diocésain de Besançon, Monseigneur Philippe Gueneley nous propose une conférence sur le Saint Jean Bosco ,

Introduction

En ce XIXème siècle, au moment où les pays en Europe construisent leur unité et où l’industrialisation se développe, les changements sont nombreux. En particulier les jeunes ruraux quittent la campagne, vont en ville et rejoignent les jeunes citadins pour leur formation et leur éducation.

Saint Jean Bosco (1815-1888), prêtre du diocèse de Turin, attentif aux personnes et aux situations, va développer des actions d’accompagnement des jeunes et favoriser leur insertion au moyen d’une pédagogie active, enracinée dans l’Evangile.

Une belle figure, capable d’éclairer nos actions d’éducateurs en faveur des jeunes qui ont besoin de repères qui les construisent. .

Salle C4 Centre diocésain 20, Rue Mégevand Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 25 17 17 mediationculturelle.aghc@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Association AGHC Médiation culturelle

L’événement Association AGHC Médiation culturelle Besançon a été mis à jour le 2026-01-19 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON