Association AGHC Médiation culturelle AUDITORIUM Besançon

Besançon

Association AGHC Médiation culturelle

AUDITORIUM 20, Rue Mégevand Besançon Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04 18:00:00

fin : 2026-06-04

Date(s) :

2026-06-04

SPI’ CAUSERIE Rencontres avec les Églises du monde

Comment mes rencontres avec les Églises d’Afrique, d’Asie et d’Océanie ont façonné mon ministère de prêtre diocésain ? .

AUDITORIUM 20, Rue Mégevand Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 25 17 17 mediationculturelle.aghc@gmail.com

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English : Association AGHC Médiation culturelle

L’événement Association AGHC Médiation culturelle Besançon a été mis à jour le 2026-05-19 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON