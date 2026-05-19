Association AGHC Médiation culturelle AUDITORIUM Besançon
Association AGHC Médiation culturelle AUDITORIUM Besançon jeudi 4 juin 2026.
Besançon
Association AGHC Médiation culturelle
AUDITORIUM 20, Rue Mégevand Besançon Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04 18:00:00
fin : 2026-06-04
Date(s) :
2026-06-04
SPI’ CAUSERIE Rencontres avec les Églises du monde
Comment mes rencontres avec les Églises d’Afrique, d’Asie et d’Océanie ont façonné mon ministère de prêtre diocésain ? .
AUDITORIUM 20, Rue Mégevand Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 25 17 17 mediationculturelle.aghc@gmail.com
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English : Association AGHC Médiation culturelle
L’événement Association AGHC Médiation culturelle Besançon a été mis à jour le 2026-05-19 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON
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