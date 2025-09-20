Association culturelle orthodoxe Grecque Eglise de la Dormition de la Mère de Dieu Marseille

Association culturelle orthodoxe Grecque Eglise de la Dormition de la Mère de Dieu Marseille samedi 20 septembre 2025.

Association culturelle orthodoxe Grecque 20 et 21 septembre Eglise de la Dormition de la Mère de Dieu Bouches-du-Rhône

Pour info : 06 12 99 67 31 / calpaxidesmichel@hotmail.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Visite de l’église orthodoxe grecque de la Dormition de la Vierge et de ses icônes.

Eglise de la Dormition de la Mère de Dieu 23 rue de la Grande Armée 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Visite de l’église orthodoxe grecque de la Dormition de la Vierge et de ses icônes.

Michel Calpaxides