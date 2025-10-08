Association Debout en Bouts – Défilé du 8 octobre 2025 sur le court central de Roland-Garros Stade Roland-Garros Paris
Association Debout en Bouts – Défilé du 8 octobre 2025 sur le court central de Roland-Garros Stade Roland-Garros Paris mercredi 8 octobre 2025.
Après son amputation en 2023 (suite à une récidive
d’un cancer du genou), le journaliste sportif, visage
du rugby à France Télévision, Matthieu Lartot, fait le
constat qu’il existe une forte iniquité dans la prise
en charge financière des prothèses, en fonction de
l’origine de l’amputation. Ne pouvant se résoudre
à cet état de fait, il décide alors en juillet dernier de
créer Debout en Bouts.
Cette association tente de faire évoluer la législation
sur la prise en charge des matériels de dernière génération et des prothèses de sport ou d’exercices d’activités spécifiques, finance ce type de matériels et accompagne des personnes amputées en dehors de toute
prise en charge assurantielle, institutionnelle ou autre.
Pour interpeller les pouvoirs publics, sensibiliser
le grand public et récolter des fonds, l’association
organise son premier événement d’envergure dans
un lieu exceptionnel : le court Philippe-Chatrier
du stade Roland-Garros. 33 personnes appareillées
– hommes, femmes, enfants, para-athlètes, personnalités et anonymes, de 9 à 70 ans – défileront pour
porter les messages de l’association de manière
impactante et innovante. 300 invités (personnalités, partenaires, politiques) ainsi que le grand public
seront présents pour assister à l’évènement.
Parmi eux, Matthieu Lartot bien sûr, Pauline
Déroulède (n°1 française de tennis-fauteuil),
Stéphane Houdet (n°1 français de tennis-fauteuil),
Arnaud Assoumani (champion paralympique de
saut en longueur), Grace Wembolua (membre de
l’équipe de France de basket fauteuil), Mathieu
Baumel (co-pilote quadruple vainqueur du Dakar),
Cléo Ginterdaele (espoir du tennis-fauteuil,
1re ramasseuse de balles en fauteuil en 2025),
Priscille Déborah (1re femme bionique française,
artiste peintre), Charles Asselineau (1er chef cuisinier équipé d’un bras bionic), Sandrine Graneau
(infirmière victime d’un choc toxique menstruel)…
Pour marquer les esprits et avoir un retentissement
encore plus fort, l’association a choisi la date du
8 octobre prolongeant ainsi la Fashion Week !
NB : Des performances artistiques viendront rythmer le défilé. Une vente aux enchères sera proposée dans le prolongement du défilé avec des lots (objets dédicacés, photos de sport, expérience inédites…).
Le mercredi 08 octobre 2025
de 19h00 à 21h00
payant
Vous souhaitez assister au défilé Debout en Bouts ?
Pour assister au défilé, un don de 40€ minimum par place est nécessaire, nombre de places limité ! (Déductible à hauteur de 66% pour les particuliers).
Tout public.
Stade Roland-Garros 9 Avenue de la Porte d’Auteuil 75016 Porte 1Paris
https://www.deboutenbouts.fr/le-defile/ deboutenbouts@gmail.com