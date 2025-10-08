Association Debout en Bouts – Défilé du 8 octobre 2025 sur le court central de Roland-Garros Stade Roland-Garros Paris

Association Debout en Bouts – Défilé du 8 octobre 2025 sur le court central de Roland-Garros Stade Roland-Garros Paris mercredi 8 octobre 2025.

Après son amputation en 2023 (suite à une récidive

d’un cancer du genou), le journaliste sportif, visage

du rugby à France Télévision, Matthieu Lartot, fait le

constat qu’il existe une forte iniquité dans la prise

en charge financière des prothèses, en fonction de

l’origine de l’amputation. Ne pouvant se résoudre

à cet état de fait, il décide alors en juillet dernier de

créer Debout en Bouts.

Cette association tente de faire évoluer la législation

sur la prise en charge des matériels de dernière génération et des prothèses de sport ou d’exercices d’activités spécifiques, finance ce type de matériels et accompagne des personnes amputées en dehors de toute

prise en charge assurantielle, institutionnelle ou autre.

Pour interpeller les pouvoirs publics, sensibiliser

le grand public et récolter des fonds, l’association

organise son premier événement d’envergure dans

un lieu exceptionnel : le court Philippe-Chatrier

du stade Roland-Garros. 33 personnes appareillées

– hommes, femmes, enfants, para-athlètes, personnalités et anonymes, de 9 à 70 ans – défileront pour

porter les messages de l’association de manière

impactante et innovante. 300 invités (personnalités, partenaires, politiques) ainsi que le grand public

seront présents pour assister à l’évènement.

Parmi eux, Matthieu Lartot bien sûr, Pauline

Déroulède (n°1 française de tennis-fauteuil),

Stéphane Houdet (n°1 français de tennis-fauteuil),

Arnaud Assoumani (champion paralympique de

saut en longueur), Grace Wembolua (membre de

l’équipe de France de basket fauteuil), Mathieu

Baumel (co-pilote quadruple vainqueur du Dakar),

Cléo Ginterdaele (espoir du tennis-fauteuil,

1re ramasseuse de balles en fauteuil en 2025),

Priscille Déborah (1re femme bionique française,

artiste peintre), Charles Asselineau (1er chef cuisinier équipé d’un bras bionic), Sandrine Graneau

(infirmière victime d’un choc toxique menstruel)…

Pour marquer les esprits et avoir un retentissement

encore plus fort, l’association a choisi la date du

8 octobre prolongeant ainsi la Fashion Week !

NB : Des performances artistiques viendront rythmer le défilé. Une vente aux enchères sera proposée dans le prolongement du défilé avec des lots (objets dédicacés, photos de sport, expérience inédites…).

Le mercredi 08 octobre 2025

de 19h00 à 21h00

payant

Vous souhaitez assister au défilé Debout en Bouts ?

Pour assister au défilé, un don de 40€ minimum par place est nécessaire, nombre de places limité ! (Déductible à hauteur de 66% pour les particuliers).

Tout public.

Stade Roland-Garros 9 Avenue de la Porte d’Auteuil 75016 Porte 1Paris

https://www.deboutenbouts.fr/le-defile/ deboutenbouts@gmail.com