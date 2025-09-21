ASSOCIATION DES JEUNES DE SAINT FELIX Jouné Pot Gran Rouvè (Architecture traditionnelle) 552 rue anse du mont Saint Félix 97190 GOSIER Le Gosier
Ventes des maquettes – Gratuit pour les activités venez vous amusez , n’oubliez pas votre jupe et collant pour la danse
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T23:00:00
Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T23:00:00
Jouné Pot Gran Rouvè de l’AJSF
Porte ouverte de L’AJSF
10h00 : Accueil – Inscription
10h00 : Animation a timoun (enfants)
10h00 : exposition des activités de l’AJSF
10h30: Exposition ventes des maquettes maisons traditionnelles
10h00: Atelier dessin peinture « Ma maison Créole ( Kaz an mwen)
11h00 : Ti kozé a si Kaz an tan lontan
12h00 : Manjé Kréyol
14h30 : Quadrille avec l’asso « Les éclats d’or du Gosier »
Atelier Danses Traditionnelles avec les Ballets K’mrod de l’AJSF
– Gwo ka – Gwo Ka dous-
– Présentation des 7 rythmes du gwo ka
17h Fin – Tanbou wouklé
552 rue anse du mont Saint Félix 97190 GOSIER LE GOSIER Le Gosier 97190 Guadeloupe Guadeloupe +590 0690543839 EXPOSITION DE MAQUETTE MAISON CREOLE
très belles créations presence parking
Journées européennes du patrimoine 2025
Famille MONTOUT Eudeze , la maison familiale , a coté un amandier, et un quenettier