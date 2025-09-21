ASSOCIATION DES JEUNES DE SAINT FELIX Jouné Pot Gran Rouvè (Architecture traditionnelle) 552 rue anse du mont Saint Félix 97190 GOSIER Le Gosier

ASSOCIATION DES JEUNES DE SAINT FELIX Jouné Pot Gran Rouvè (Architecture traditionnelle) Dimanche 21 septembre, 10h00 552 rue anse du mont Saint Félix 97190 GOSIER Guadeloupe

Ventes des maquettes – Gratuit pour les activités venez vous amusez , n’oubliez pas votre jupe et collant pour la danse

Jouné Pot Gran Rouvè de l’AJSF

Porte ouverte de L’AJSF

10h00 : Accueil – Inscription

10h00 : Animation a timoun (enfants)

10h00 : exposition des activités de l’AJSF

10h30: Exposition ventes des maquettes maisons traditionnelles

10h00: Atelier dessin peinture « Ma maison Créole ( Kaz an mwen)

11h00 : Ti kozé a si Kaz an tan lontan

12h00 : Manjé Kréyol

14h30 : Quadrille avec l’asso « Les éclats d’or du Gosier »

Atelier Danses Traditionnelles avec les Ballets K’mrod de l’AJSF

– Gwo ka – Gwo Ka dous-

– Présentation des 7 rythmes du gwo ka

17h Fin – Tanbou wouklé

552 rue anse du mont Saint Félix 97190 GOSIER LE GOSIER Le Gosier 97190 Guadeloupe +590 0690543839

très belles créations presence parking

Journées européennes du patrimoine 2025

Famille MONTOUT Eudeze , la maison familiale , a coté un amandier, et un quenettier