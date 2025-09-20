Association des pointus de la baie de Cannes Port Canto Cannes

Association des pointus de la baie de Cannes 20 et 21 septembre Port Canto Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:+ – 2025-09-20T12:+

Fin : 2025-09-21T14:+ – 2025-09-21T17:+

Visites libres et commentées SAMEDI et DIMANCHE (10h-12h / 14h-17h)

Découverte des pointus, bateaux de pêche traditionnels, la fabrication, l’histoire ainsi que la navigation.

Rens. www.lespointusdelabaiedecannes.com

Lignes de bus : 8, bus circuit patrimonial

Port Canto Bd de la Croisette, 06400 Cannes Cannes 06400 Hautes Vallergues Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur

Visite libre SAMEDI et DIMANCHE 11h -15h

@Patrick LOOCK