Association « la randonnée de Genillé » Genillé
Association « la randonnée de Genillé » Genillé mardi 11 novembre 2025.
Association « la randonnée de Genillé »
1 Place Ferdinand Raoult Duval Genillé Indre-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif Groupe
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-11 09:00:00
fin : 2025-11-11 17:00:00
Date(s) :
2025-11-11
Matin randonnée de 8 ou 15 km. Départ à 9h avec ravitaillement en cours de route et tombola à l’arrivée.
L’après-midi randonnée en famille de 5 km. Départ à 14h15 et des jeux seront proposés tout au long du parcours. Une récompense sera distribuée à l’arrivée.
Le matin randonnée de 8 km ou de 15 km (environ).
Départ 9h00, ravitaillement en cours de route, tombola à l’arrivée.
L’après-midi randonnée en famille de 5 km (environ) avec jeux au long du parcours et récompenses à l’arrivée.
Départ à partir de 14h15. 5 .
1 Place Ferdinand Raoult Duval Genillé 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 95 93 00 94
English :
Morning: 8 or 15 km hike. Departure at 9 a.m. with refreshments en route and tombola at the finish.
Afternoon: 5 km family hike. Departure at 2:15pm, with games along the way. A reward will be distributed at the finish.
German :
Morgens: Wanderung von 8 oder 15 km. Start um 9 Uhr mit Verpflegung unterwegs und Tombola bei der Ankunft.
Nachmittag: Familienwanderung von 5 km. Start um 14:15 Uhr und auf der gesamten Strecke werden Spiele angeboten. Am Ziel wird eine Belohnung verteilt.
Italiano :
Mattina: passeggiata di 8 o 15 km. Partenza alle 9.00 con ristoro lungo il percorso e tombola all’arrivo.
Pomeriggio: passeggiata per famiglie di 5 km. Partenza alle 14.15, con giochi lungo il percorso. Al termine verrà consegnato un premio.
Espanol :
Mañana: caminata de 8 o 15 km. Salida a las 9.00 horas con refrescos por el camino y tómbola al final.
Tarde: paseo familiar de 5 km. Salida a las 14.15 h, con juegos durante el recorrido. Se entregará un premio al final.
L’événement Association « la randonnée de Genillé » Genillé a été mis à jour le 2025-09-03 par Loches Touraine Châteaux de la Loire