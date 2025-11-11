Association L’Avoir Préchacq les bains foyer rural préchacq les bains Préchacq-les-Bains

Association L’Avoir Préchacq les bains

foyer rural préchacq les bains Bourg Préchacq-les-Bains Landes

Tarif : 10 – 10 – 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-11

fin : 2025-11-11

Date(s) :

2025-11-11

La troupe Lous Gamardés vient présenter sa toute nouvelle pièce Confiture et pâté de blaireau de Jean-Pierre Maurice. Première partie avec trois saynètes jouées par des enfants.

Entracte avec une boisson offerte.

Entrée adultes 10 euros. Organisé par l’association L’Avoir

foyer rural préchacq les bains Bourg Préchacq-les-Bains 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 078500780 jean-pierre.sescosse@wanadoo.fr

English : Association L’Avoir Préchacq les bains

The Lous Gamardés troupe presents its brand new play Confiture et pâté de blaireau by Jean-Pierre Maurice. The first part features three sketches performed by children.

Intermission with complimentary drink.

Admission for adults 10 euros. Organized by the association L’Avoir

German : Association L’Avoir Préchacq les bains

Die Theatergruppe Lous Gamardés kommt, um ihr neuestes Stück Confiture et pâté de dachlaireau von Jean-Pierre Maurice vorzustellen. Erster Teil mit drei von Kindern gespielten Sketchen.

Zwischenakt mit einem kostenlosen Getränk.

Eintritt für Erwachsene 10 Euro. Organisiert von der Vereinigung L’Avoir

Italiano :

La compagnia Lous Gamardés presenta il nuovo spettacolo Confiture et pâté de blaireau di Jean-Pierre Maurice. La prima parte presenta tre sketch interpretati da bambini.

Intervallo con bevanda gratuita.

Ingresso per gli adulti 10 euro. Organizzato dall’associazione L’Avoir

Espanol : Association L’Avoir Préchacq les bains

La compañía Lous Gamardés presenta su nueva obra Confiture et pâté de blaireau de Jean-Pierre Maurice. La primera parte presenta tres sketches interpretados por niños.

Intermedio con bebida gratuita.

Entrada para adultos: 10 euros. Organizado por la asociación L’Avoir

