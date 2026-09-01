Association Mémoire Patrimoine & Activités de la Voie d’Eau – Journées Européennes du Patrimoine Douai
samedi 19 septembre 2026 · Douai
Informations pratiques
Douai
Association Mémoire Patrimoine & Activités de la Voie d’Eau – Journées Européennes du Patrimoine
112 Place de la Batellerie Douai Nord
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 17:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Visite du local et exposition de maquettes, plans, cartes de navigation…
Accès libre de 10h30 à 12h et de 14h à 17h30
Gratuit sans réservation.
Visite du local et exposition de maquettes, plans, cartes de navigation…
Accès libre de 10h30 à 12h et de 14h à 17h30
Gratuit sans réservation. .
112 Place de la Batellerie Douai 59500 Nord Hauts-de-France ampave59@gmail.com
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English :
Tour of the facility and exhibition of models, plans, navigation charts, and more…
Free admission from 10:30 a.m. to 12:00 p.m. and from 2:00 p.m. to 5:30 p.m.
Free admission; no reservation required.
L’événement Association Mémoire Patrimoine & Activités de la Voie d’Eau – Journées Européennes du Patrimoine Douai a été mis à jour le 2026-09-04 par Douaisis Agglo Tourisme
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