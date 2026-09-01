Informations pratiques

Douai

Association Mémoire Patrimoine & Activités de la Voie d’Eau – Journées Européennes du Patrimoine

112 Place de la Batellerie Douai Nord

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 17:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite du local et exposition de maquettes, plans, cartes de navigation…

Accès libre de 10h30 à 12h et de 14h à 17h30

Gratuit sans réservation.

Visite du local et exposition de maquettes, plans, cartes de navigation…

Accès libre de 10h30 à 12h et de 14h à 17h30

Gratuit sans réservation. .

112 Place de la Batellerie Douai 59500 Nord Hauts-de-France ampave59@gmail.com

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English :

Tour of the facility and exhibition of models, plans, navigation charts, and more…

Free admission from 10:30 a.m. to 12:00 p.m. and from 2:00 p.m. to 5:30 p.m.

Free admission; no reservation required.

L’événement Association Mémoire Patrimoine & Activités de la Voie d’Eau – Journées Européennes du Patrimoine Douai a été mis à jour le 2026-09-04 par Douaisis Agglo Tourisme