Association Mille pattes Vente de livres Bas-en-Basset

Association Mille pattes Vente de livres

Salle municipale Bas-en-Basset Haute-Loire

Début : 2026-01-31

fin : 2026-02-01

2026-01-31

L’association mille pattes de Bas en Basset vous donne rendez vous pour sa vente de livres à tout petit prix de 0.50€ à 2 €

Salle municipale Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 35 21 14 61 millepattes43@gmail.com

The association mille pattes de Bas en Basset invites you to its book sale at very low prices from 0.50? to 2?

