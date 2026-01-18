Association Mille pattes Vente de livres Bas-en-Basset
Association Mille pattes Vente de livres Bas-en-Basset samedi 31 janvier 2026.
Association Mille pattes Vente de livres
Salle municipale Bas-en-Basset Haute-Loire
2026-01-31
2026-02-01
2026-01-31
L’association mille pattes de Bas en Basset vous donne rendez vous pour sa vente de livres à tout petit prix de 0.50€ à 2 €
Salle municipale Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 35 21 14 61 millepattes43@gmail.com
English :
The association mille pattes de Bas en Basset invites you to its book sale at very low prices from 0.50? to 2?
