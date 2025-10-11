Association Mosaïques LaPéniche LaPéniche Chalon-sur-Saône

LaPéniche
52 quai Saint Cosme
Chalon-sur-Saône
Saône-et-Loire

Tarif : 6 – 11 EUR

2025-10-11

fin : 2025-10-11

2025-10-11

Coréalisation Conservatoire du Grand Chalon

Concerts proposés dans le cadre du festival Ondes Croisées, organisé par le Conservatoire du Grand Chalon, qui célèbre les musiques électroacoustiques et l’art sonore. Autour de l’acousmonium — un orchestre composé de 50 haut-parleurs — le festival propose une programmation mêlant concerts, improvisations, ateliers et temps d’échange entre artistes et public.

PILI COÏT & LES EXOCRINES

Le duo Pili Coït (Jessica Martin Maresco et Guilhem Meier) joue une musique faussement minimaliste, riche en polyphonies et polyrythmies, mêlant bidons métalliques et guitare 12 cordes. Pour célébrer l’amour charnel du Cantique des cantiques, ils s’entourent des Exocrines, déployant instruments et épices orientaux. Kaval, tuba, clarinette basse et cordes pincées ou frottées diffusent des chants en araméen, où chaque break de finger-drum flirte avec l’extase sonore et les sensations intenses.

ULYSSE VON ECSTASY

Ulysse Von Ecstasy est un singer-songwriter à l’âme poétique qui aime naviguer dans les eaux troubles de son Folk Cosmique. On se laisse bercer par ses chansons raffinées et son écriture sensible, évoquant d’illustres prédécesseurs (Leonard Cohen, Tim Buckley, Syd Barrett) jusqu’à des artistes de la scène actuelle (Devendra Banhart, Bon Iver, José Gonzales). Sur scène, la magie opère aidée par le violoncelle d’Audrey Podrini et les synthétiseurs modulaires de Teddy Elbaz, subtil mélange de sonorités acoustiques et électroniques. Un véritable voyage à travers la poésie intemporelle d’un artiste au nom déjà illustre. .

LaPéniche 52 quai Saint Cosme Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 94 05 78 coordination@lapeniche.org

