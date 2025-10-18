Association Mosaïques LaPéniche Maison de quartier des Près Saint-Jean Chalon-sur-Saône

Maison de quartier des Près Saint-Jean 1 Rue Winston Churchill Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Gratuit

Gratuit

Gratuit

18 octobre 2025

fin : 2025-10-18

2025-10-18

Plastic Boum boum raconte la rencontre de Compost et Dr Gazouz, deux musiciens venus d’un futur farfelu appelé le trufu, dans lequel les musiques électro subsistent sans électricité. C’est une véritable épopée sonore pendant laquelle un tas de déchets prendra l’allure d’un sound-system et les sonorités d’une rave-party déglinguée, sans aucune assistance électrique ! Des plots de chantier qui bavardent, un bidon bleu qui marche, des tuyaux magiques géants, une dangereuse scie passe-partout, des caisses en plastique qui cachent des bruyants trésors…

50 minutes de dialogues d’instruments extraordinaires sans paroles pour que tout s’assemble en un grand climax collectif techno boum boum !

Avant le spectacle nous vous proposons un atelier de pratique musicale avec des instruments faits-maison pour accompagner en musique le final du spectacle ! .

+33 3 85 94 05 76 coordination@lapeniche.org

