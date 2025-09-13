Association Patchwork « Drôle de dico » jeu du remue-méninge + goûter partagé Boulogne-sur-Mer

Association Patchwork « Drôle de dico » jeu du remue-méninge + goûter partagé

Boulogne-sur-Mer

De 15h à 18h (chez l’habitant: adresse complète donnée à l’inscription)

A Boulogne-Sur-Mer

Le français est une langue pleine de surprise. On y trouve des mots rares, savants et souvent drôles ! Saurez-vous écrire et devinez la définition de ces mots ? Albane vous invite à partager un bon moment de remue-méninges ! Et après la tête, on pense aux jambes: petite sortie pédestre à l’issue de l’atelier si le temps le permet.

Soit PAF découverte association (1 activité): 5€

Soit adhésion annuelle à l’association 12€/15€ (Accès à l’ensemble des activités de l’année)

Contact 06 01 90 23 94 / asso-patchwork@hotmail.com .

Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France asso-patchwork@hotmail.com

