Association Patchwork « Drôle de dico » jeu du remue-méninge + goûter partagé
De 15h à 18h (chez l’habitant: adresse complète donnée à l’inscription)
Le français est une langue pleine de surprise. On y trouve des mots rares, savants et souvent drôles ! Saurez-vous écrire et devinez la définition de ces mots ? Albane vous invite à partager un bon moment de remue-méninges ! Et après la tête, on pense aux jambes: petite sortie pédestre à l’issue de l’atelier si le temps le permet.
Association Patchwork Côte d’Opale
Soit PAF découverte association (1 activité): 5€
Soit adhésion annuelle à l’association 12€/15€ (Accès à l’ensemble des activités de l’année)
Contact 06 01 90 23 94 / asso-patchwork@hotmail.com .
Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France asso-patchwork@hotmail.com
