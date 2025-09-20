Association Patchwork « Et si on dansait ? » Initiation à la danse contemporaine + goûter partagé Wimereux

Wimereux Pas-de-Calais

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Emilie vous entraîne à la rencontre de l’art d’Isadora Duncan ou Maurice Béjart la danse contemporaine. Ces techniques s’inspirent du cirque, des arts martiaux, de la vidéo….pour libérer le mouvement et bouger avec les autres.

Tarif Soit PAF découverte association (1 activité): 5€

Soit adhésion annuelle à l’association 12€/15€ (Accès à l’ensemble des activités de l’année scolaire)

Atelier chez l’habitant- Inscription préalable obligatoire- Nombre de places limité-

Contact asso-patchwork@hotmail.com .

Wimereux 62930 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 01 90 23 94 asso-patchwork@hotmail.com

