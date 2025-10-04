Association Patchwork « Le pouvoir caché des plantes médicinales » découverte de la phytothérapie + goûter partagé Saint-Martin-Boulogne
Association Patchwork « Le pouvoir caché des plantes médicinales » découverte de la phytothérapie + goûter partagé
Saint-Martin-Boulogne Pas-de-Calais
De 14h30 à 17h30 (chez l’habitant: adresse complète donnée à l’inscription)
A Saint-Martin-Boulogne
« Le pouvoir caché des plantes médicinales »: découverte de la phytothérapie + goûter partagé
Johan, phytothérapeute, vous parlera des plantes dans l’histoire, de leurs vertus et de l’évolution de leur utilisation
Tarif Soit PAF découverte association (1 activité): 5€
Soit adhésion annuelle à l’association 12€/15€ (Accès à l’ensemble des activités de l’année scolaire)
Téléphone 06 01 90 23 94
Email asso-patchwork@hotmail.com .
