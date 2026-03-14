Association Patchwork Les accros du crochet Boulogne-sur-Mer
Association Patchwork Les accros du crochet Boulogne-sur-Mer samedi 30 mai 2026.
Association Patchwork Les accros du crochet
Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Anne-Sophie vous propose de vous initier à une technique très créative et tendance le crochet !
Elle vous apprendra le maniement du crochet, les points de base et des conseils pour créer votre premier amigurumi (petit objet crocheté).
Jouets, sacs, vêtements…les possibilités sont infinies ! Tout comme le plaisir à les réaliser soi-même, à découvrir les techniques, les matières, des créateurs…
Groupe de 3 personnes maximum
Goûter partagé
PAF: 2€
Atelier chez l’habitant- Inscription préalable obligatoire- Nombre de places limité-
De 14h30 à 18h. .
Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France asso-patchwork@hotmail.com
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English :
L’événement Association Patchwork Les accros du crochet Boulogne-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale