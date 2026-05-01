Association Rencontres et Partages Le bourg Sornay

Sornay

Association Rencontres et Partages

Le bourg Halle près de la Mairie Sornay Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 09:00:00

fin : 2026-05-16 18:00:00

Date(s) :

2026-05-16

L’Association Rencontres et Partages organise sa 3ème Fête de la Corniotte.

Marché Créateurs et Producteurs

Corniotte décorée de ses blasons préparée par le Boulanger de Sornay La Sornette

Petite Restauration préparée par le Boucher de Sornay La Sornaysienne

Stand Vente de Corniottes Buvette

Animation par le Groupe folklorique Mémoire de Sornay

Participation des Majorettes de Sornay- Les Coccinelles .

Le bourg Halle près de la Mairie Sornay 71500 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 15 37 04 02 rencontresetpartages71sornay@gmail.com

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English : Association Rencontres et Partages

L’événement Association Rencontres et Partages Sornay a été mis à jour le 2026-05-04 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II