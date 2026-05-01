Association Rencontres et Partages Le bourg Sornay
Association Rencontres et Partages Le bourg Sornay samedi 16 mai 2026.
Sornay
Association Rencontres et Partages
Le bourg Halle près de la Mairie Sornay Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 09:00:00
fin : 2026-05-16 18:00:00
Date(s) :
2026-05-16
L’Association Rencontres et Partages organise sa 3ème Fête de la Corniotte.
Marché Créateurs et Producteurs
Corniotte décorée de ses blasons préparée par le Boulanger de Sornay La Sornette
Petite Restauration préparée par le Boucher de Sornay La Sornaysienne
Stand Vente de Corniottes Buvette
Animation par le Groupe folklorique Mémoire de Sornay
Participation des Majorettes de Sornay- Les Coccinelles .
Le bourg Halle près de la Mairie Sornay 71500 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 15 37 04 02 rencontresetpartages71sornay@gmail.com
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L’événement Association Rencontres et Partages Sornay a été mis à jour le 2026-05-04 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II