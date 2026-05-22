Morcenx-la-Nouvelle

Association Sans Façon Portes ouvertes et guinguette solidaire

7 Rue Anatole France Morcenx-la-Nouvelle Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 11:00:00

fin : 2026-07-18 23:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Une journée pour chiner, se détendre et faire la fête !

11h 18h Vide-grenier, ateliers, coin détente, buvette (boisson soft)

18h Démonstration et initiation danse tahitienne

18h 23h Soirée guinguette

DJ Années 80, Restauration légère

Participation libre et solidaire

Une journée pour chiner, se détendre et faire la fête !

11h 18h Vide-grenier, ateliers, coin détente, buvette (boisson soft)

18h Démonstration et initiation danse tahitienne

18h 23h Soirée guinguette

DJ Années 80, Restauration légère

Participation libre et solidaire

Apports bienvenus pour notre épicerie sociale produits secs, conserves, soutien financier possibles dons en espèces .

7 Rue Anatole France Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 04 42 21 sans.facon@laposte.net

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English : Association Sans Façon Portes ouvertes et guinguette solidaire

A day to bargain, relax and party!

11am 6pm: Garage sale, workshops, relaxation area, refreshment bar (soft drinks)

6pm: Tahitian dance demonstration and initiation

6pm 11pm: Guinguette evening

80s DJ, light refreshments

Free participation and solidarity

L’événement Association Sans Façon Portes ouvertes et guinguette solidaire Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Morcenx