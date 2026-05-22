Association Sans Façon Portes ouvertes et guinguette solidaire Morcenx-la-Nouvelle
Association Sans Façon Portes ouvertes et guinguette solidaire Morcenx-la-Nouvelle samedi 18 juillet 2026.
Morcenx-la-Nouvelle
Association Sans Façon Portes ouvertes et guinguette solidaire
7 Rue Anatole France Morcenx-la-Nouvelle Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 11:00:00
fin : 2026-07-18 23:00:00
Date(s) :
2026-07-18
Une journée pour chiner, se détendre et faire la fête !
11h 18h Vide-grenier, ateliers, coin détente, buvette (boisson soft)
18h Démonstration et initiation danse tahitienne
18h 23h Soirée guinguette
DJ Années 80, Restauration légère
Participation libre et solidaire
Une journée pour chiner, se détendre et faire la fête !
11h 18h Vide-grenier, ateliers, coin détente, buvette (boisson soft)
18h Démonstration et initiation danse tahitienne
18h 23h Soirée guinguette
DJ Années 80, Restauration légère
Participation libre et solidaire
Apports bienvenus pour notre épicerie sociale produits secs, conserves, soutien financier possibles dons en espèces .
7 Rue Anatole France Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 04 42 21 sans.facon@laposte.net
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English : Association Sans Façon Portes ouvertes et guinguette solidaire
A day to bargain, relax and party!
11am 6pm: Garage sale, workshops, relaxation area, refreshment bar (soft drinks)
6pm: Tahitian dance demonstration and initiation
6pm 11pm: Guinguette evening
80s DJ, light refreshments
Free participation and solidarity
L’événement Association Sans Façon Portes ouvertes et guinguette solidaire Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Morcenx
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