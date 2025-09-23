Associations en difficulté, société en danger ! – RDV d’Écopôle Maison de quartier de Doulon Nantes

Associations en difficulté, société en danger ! – RDV d’Écopôle Maison de quartier de Doulon Nantes mardi 23 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-23 16:00 – 18:00

Gratuit : oui Conférence gratuite – Repas partagé de 18h à 20h : prix libre à partir de 5€) Conférence gratuite & Repas partagé de 18h à 20h : prix libre à partir de 5€Réservation via HelloAsso : https://www.helloasso.com/associations/ecopole-cpie-pays-de-nantes/evenements/rdv-ecopole-associations-en-difficulte-societe-en-danger Adulte, Senior

Les « rendez-vous d’Écopôle » permettent de conforter la connaissance et la culture commune au sein du réseau de l’environnement sur un sujet d’actualité et de valoriser l’expertise des acteurs du réseau sur le sujet en question. Ce sont également des espaces d’échange et d’interconnaissance entre acteurs, et, entre les acteurs et les habitants de l’agglomération, voire du département.Prochain RDV d’Écopôle : Associations en difficulté, société en danger ! Mardi 23 Septembre 2025 de 16h à 18h à la Maison de quartier de Doulon (Nantes).Faire le constat d’un monde associatif en grandes difficultés, notamment financières, surtout lorsque l’emploi est dans l’équation, est un élément factuel qui fait consensus […]Assistons-nous à une simple crise passagère ? Ou sommes-nous sur un changement de paradigme qui aura pour corollaire une mutation profonde du monde associatif ?Pour échanger sur ces questions, Écopôle a choisi de donner lors de la première heure la parole à des invités. Leurs contributions apporteront 3 regards.Lors de la deuxième heure Écopôle fera appel à votre regard. Celui des citoyennes et citoyens, impliqués ou non dans le milieu associatif mais qui serez présent ce 23 septembre. Vous aurez tout le loisir d’échanger avec les intervenants, de demander des éclaircissements ou des précisions mais aussi d’exprimer vos points de vue.Repas partagé de 18h à 20h (prix libre à partir de 5€), buffet froid concocté par Les Toqués du Perray.

Maison de quartier de Doulon Doulon – Bottière Nantes 44319

https://www.helloasso.com/associations/ecopole-cpie-pays-de-nantes/evenements/rdv-ecopole-associations-en-difficulte-societe-en-danger