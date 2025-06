Associations en fête Parvis de la passerelle Florange 25 juin 2025 15:00

Moselle

Associations en fête Parvis de la passerelle 50 avenue de Lorraine Florange Moselle

Gratuit

Début : Mercredi Mercredi 2025-06-25 15:00:00

fin : 2025-06-25 20:00:00

2025-06-25

Cette journée permet aux associations de se présenter, de lancer leurs préinscriptions, de recruter bénévoles et adhérents…et au public de faire le plein d’idées pour la rentrée, dans une ambiance festive et familiale!

15h00: ouverture du village associatif

16h00 à 20h00: démonstrations sportives, spectacles, jeux…

Scène ouverte: musique, danse, théâtre et performances artistiquesTout public

Parvis de la passerelle 50 avenue de Lorraine

Florange 57190 Moselle Grand Est +33 3 82 59 32 60 florange@mairie-florange.fr

English :

It’s a day for associations to present themselves, launch pre-registrations, recruit volunteers and members… and for the public to get their ideas for the new school year, in a festive, family-friendly atmosphere!

3:00 pm: opening of the associative village

4:00 pm to 8:00 pm: sports demonstrations, shows, games…

Open stage: music, dance, theater and artistic performances

German :

An diesem Tag können sich Vereine vorstellen, Voranmeldungen einreichen, Freiwillige und Mitglieder werben… und die Öffentlichkeit kann sich in einer festlichen und familiären Atmosphäre mit Ideen für den Herbst versorgen!

15.00 Uhr: Eröffnung des Vereinsdorfs

16.00 bis 20.00 Uhr: Sportvorführungen, Aufführungen, Spiele…

Offene Bühne: Musik, Tanz, Theater und künstlerische Darbietungen

Italiano :

Questa giornata è l’occasione per le associazioni di presentarsi, lanciare le pre-iscrizioni, reclutare volontari e membri… e per il pubblico di fare il pieno di idee per il nuovo anno scolastico, in un’atmosfera festosa e familiare!

ore 15.00: apertura del villaggio delle associazioni

dalle 16.00 alle 20.00: dimostrazioni sportive, spettacoli, giochi…

Palco aperto: musica, danza, teatro e performance artistiche

Espanol :

Este día es la ocasión para que las asociaciones se presenten, lancen sus preinscripciones, recluten voluntarios y socios… y para que el público se llene de ideas para el nuevo curso escolar, ¡en un ambiente festivo y familiar!

15.00 h: apertura del pueblo de las asociaciones

de 16.00 a 20.00 h: demostraciones deportivas, espectáculos, juegos…

Escenario abierto: música, danza, teatro y espectáculos artísticos

L’événement Associations en fête Florange a été mis à jour le 2025-06-19 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME