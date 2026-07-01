Assoiffés (lecture), Conservatoire du grand Avignon, 1-3 rue du général leclerc · 84000 AVIGNON, Avignon
samedi 11 juillet 2026 · Conservatoire du grand Avignon, 1-3 rue du général leclerc · 84000 AVIGNON · Avignon
Informations pratiques
Assoiffés (lecture) Samedi 11 juillet, 16h15 Conservatoire du grand Avignon, 1-3 rue du général leclerc · 84000 AVIGNON Vaucluse
Entrée libre sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-11T16:15:00+02:00 – 2026-07-11T17:30:00+02:00
Fin : 2026-07-11T16:15:00+02:00 – 2026-07-11T17:30:00+02:00
Texte, scénographie et mise en scène : Valérie Castel Jordy
Chorégraphie : Jean-Marc Hoolbecq
Costumes : Aude Desigaux
Collaboration artistique et administration : Alexandre Delawarde
Pièce pour 3 interprètes, comédien.ne.s-danseur.se.s
Distribution en cours…
Lecture suivie d’un échange
Sur une piste de danse, une femme attend, assise sur un banc. Elle attend que la fête batte son plein. Elle rencontre un homme qui la fait rire en faisant une danse de chat. Une autre femme parle à l’être aimé disparu, sa photo contre son cœur. Un couple de femmes se retrouvent là par hasard après leur rupture. L’une d’elles hésite encore, cherche un sens à sa vie, se dit qu’il serait temps d’aller dans le désert pour trouver une réponse. Et un homme danse, danse depuis qu’il est petit, comme un lieu de résistance, un espace fait pour la joie, la joie qui manque cruellement. Sur la piste de danse, l’air est électrique. Les chassés-croisés, les malentendus, les tensions sont pris dans les glaces du désir, le cœur comme un iceberg près à fondre au moindre regard. Ils dansent jusqu’au bout de la nuit, ils ont besoin d’eau, ils cherchent la racine de l’amour. Ils sont assoiffés.
Conservatoire du grand Avignon, 1-3 rue du général leclerc · 84000 AVIGNON 1-3 rue du général leclerc · 84000 AVIGNON Avignon 84000 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « casteljordy@yahoo.fr »}]
Cie L’Explique-Songe – Valérie Castel Jordy Théâtre danse
Benjamin Bourgignon
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