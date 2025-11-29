Asso’lidaires vente de livres et CDs d’occasion

Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos

13 décembre 2025

fin : 2025-12-13

2025-12-13

Faites une bonne action en venant acheter les livres au rebut de la médiathèque ! 1€ l’unité ! Tout doit disparaître !

Vous y trouverez romans adultes et enfants, policiers, science-fiction, fantasy, CDs, BDs, albums jeunesse, livres documentaires, etc.

ATTENTION Paiement en espèces et chèques uniquement.

Recettes au profit du Centre Communal d’Action Sociale.

RDV de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h. .

Médiathèque Les Temps Modernes 1 Allée du Fils Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 34 43

