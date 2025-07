Assomption de la Vierge Marie Basilique Sainte-Anne-d’Auray

Assomption de la Vierge Marie Basilique Sainte-Anne-d’Auray vendredi 15 août 2025.

Assomption de la Vierge Marie

Basilique 9 Rue de Vannes Sainte-Anne-d’Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-15

fin : 2025-08-15

Date(s) :

2025-08-15

L’Assomption célèbre la montée au ciel de Marie.

A Sainte-Anne-d’Auray, Sainte-Anne se présente comme la mère de Marie (Me zo Anna, mann Mari).

A l’occasion de l’Assomption, venez fêter Marie.

Messes à 9h30, 11h, et 18h ;

Chapelet à 15h30 ;

Vêpres et procession du Saint-Sacrement dans le cloître à 16h. .

Basilique 9 Rue de Vannes Sainte-Anne-d’Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 55 23

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Assomption de la Vierge Marie Sainte-Anne-d’Auray a été mis à jour le 2025-07-03 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon