Tours

Astéréotypie · Festival Des Utopies Réelles

146 rue Edouard Vaillant Tours Indre-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-11-14 19:30:00

fin : 2026-11-14 23:30:00

Date(s) :

2026-11-14

Pour sa 8ème édition, le Festival du Cinéma des Utopies Réelles est de retour à Tours et sera consacré au thème Soigner ! Les utopies du care .

Pour l’occasion, ils invitent au Bateau l’orchestre de post-punk français formé en 2010 au sein de l’Institut Médico-Éducatif de Bourg-la-Reine Astéréotypie. Composé de quatre chanteurs autistes, le groupe est reconnu pour ses textes percutants et son énergie scénique unique.

Avec leurs albums Aucun mec ne ressemble à Brad Pitt dans la Drôme en 2022 et Patami en 2024, la musique d’Astéréotypie mêle influences punk et rock alternatif, offrant une perspective authentique sur le monde et des émotions dans tous les sens.

Une soirée que notre embarcation rêvait d’accueillir depuis sa remise à flot en 2020. 20 .

146 rue Edouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire billetterie@bateauivre.coop

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English :

For its 8th edition, the Festival du Cinéma des Utopies Réelles is back in Tours and will be dedicated to the theme “Healing! The Utopias of Care.”

L’événement Astéréotypie · Festival Des Utopies Réelles Tours a été mis à jour le 2026-06-25 par ADT 37