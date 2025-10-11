Astéréotypie en concert ! Villers-Cotterêts

Après avoir marqué les esprits lors de nombreux concerts et festivals, le groupe post-punk Astéréotypie poursuit son aventure musicale hors du commun avec leur troisième album intitulé Patami fait de sonorités post-punk, noise et electro. Venez bouger vos genoux à la Cité !

Ce dernier album d’Astéréotypie fait bouger les genoux de la biche qui sommeille en vous tout en secouant vos petits cœurs à travers les mythes, souvenirs et coups de gueule portés par les quatre MC vedettes Claire Ottaway, Yohann Goetzmann, Stanislas Carmont et Aurélien Lobjoit. Avec eux, Christophe L’Huillier à la guitare, Arthur B. Gillette et Eric Tafani, (membres du groupe de rock Moriarty) et Benoît Guivarch au clavier font également partie du groupe.

Avec des titres comme Je ris pour autre chose ou Que la biche soit en nous, les membres d’Astéréotypie utilisent le second voir le troisième degré pour décrire avec le plus grand sérieux et le plus grand naturel, les états de leurs âmes.

Un concert déjanté à souhait !

En première partie, les Papotins et les Papotines livrent le résultat d’un atelier d’écriture mené à la Cité il y a quelques mois avec le rappeur Vîrus. Une collaboration… détonante !

Avec Yohann Goetzmann (chant), Stanislas Carmont (chant), Claire Ottaway (chant), Aurélien Lobjoit (chant), Eric Dubessay (batterie), Arthur Gillette (guirare), Benoit Guivarch (clavier) et Christophe Lhuillier (guitare).

Concert debout

Ouverture des portes à 20h

Profitez du café de la Cité pour vous restaurez ! Le café Chez Alexandre sera ouvert jusqu’à 20h30. .

English :

After making their mark at numerous concerts and festivals, post-punk band Astéréotypie continue their extraordinary musical adventure with their third album, « Patami », featuring post-punk, noise and electro sounds. Get your knees moving at La Cité!

German :

Nachdem sie bei zahlreichen Konzerten und Festivals einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben, setzt die Post-Punk-Band Astéréotypie ihr außergewöhnliches musikalisches Abenteuer mit ihrem dritten Album mit dem Titel « Patami » fort, das aus Post-Punk-, Noise- und Elektroklängen besteht. Kommen Sie in die Cité und wackeln Sie mit den Knien!

Italiano :

Dopo aver lasciato il segno in una serie di concerti e festival, la band post-punk Astéréotypie continua la sua straordinaria avventura musicale con il terzo album, « Patami », una miscela di suoni post-punk, noise ed electro. Fate muovere le ginocchia a La Cité!

Espanol :

Después de haber dejado su huella en una serie de conciertos y festivales, el grupo de post-punk Astéréotypie continúa su extraordinaria aventura musical con su tercer álbum, « Patami », una mezcla de post-punk, noise y sonidos electro. ¡Mueve las rodillas en La Cité!

