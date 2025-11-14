Astéréotypie Patami

La Souterraine

14 novembre 2025

fin : 2025-11-14

Beaucoup d’émotions avec nos post punks. Originaires des B

Hauts-de-Seine. Formé en 2010, il est composé des chanteurs et poètes neuroatypiques Claire Ottaway, Yohann Goetzmann, Stanislas Carmont et Aurelien Lobjoit ainsi que des musiciens Christophe Lhuillier, Benoit Guivarch, Arthur Gilette et Eric Dubessay. Astéréotypie a écumé les scènes de concerts et les festivals dans toute la France, partout, sa singularité a marqué les esprits. Ils seront de passage à la Souterraine pour nous présenter leur nouvel album Patami.

En vente à partir du 1er juillet .

Avenue de la Liberté La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 89 23 07

