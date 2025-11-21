Astérix : Le Secret de la potion magique – Festival ExtrAnimation Cinéma Pathé Nantes (ex-Gaumont) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-14 11:00 – 12:30

Gratuit : non 8 € Tarif unique : 8 €Réservation auprès du cinéma, en ligne ou au guichet. En famille, Jeune Public, Tout public – Age minimum : 6 et Age maximum : 99

Cette année, ExtrAnimation met la comédie à l’honneur ! Aventures truculentes, comédies tendres, burlesques, absurdes ou déjantées : faites le plein de bonne humeur avant Noël… Plongez dans les univers de l’animation, de la bande dessinée et du jeu vidéo qui nous rappellent que « rire est un art de vivre » ! ASTERIX : LE SECRET DE LA POTION MAGIQUE de Louis Clichy, Alexandre Astier – France – 2018 – 1h26 – VOF – À partir de 6 ans.À la suite d’une chute lors de la cueillette du gui, le druide Panoramix décide qu’il est temps d’assurer l’avenir du village. Accompagné d’Astérix et Obélix, il entreprend de parcourir le monde gaulois à la recherche d’un jeune druide talentueux à qui transmettre le Secret de la Potion Magique… Dans le cadre du Festival ExtrAnimation du 10 au 14 décembre 2025 : des films en avant-premières, une rétrospective « Comédie! », des rencontres, des ateliers et des expositions au Lieu Unique et dans plusieurs cinémas nantais…

Cinéma Pathé Nantes (ex-Gaumont) Centre-ville Nantes 44000

08 92 69 66 96 https://www.pathe.fr/ https://www.extranimation.fr/