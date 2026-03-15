ASTÉROÏD B-612 x 1ère partie Thetruefaith La Dame de Canton Paris

ASTEROID B-612 (rock’n’raw, Australie)

Formé en 1992 à Sydney par Johnny Spittles (aka Johnny Casino), Asteroid B-612 s’est imposé au fil du temps comme un des plus réputés groupes rock underground australien, fusionnant sans compromis l’énergie sauvage du rock de Detroit, la force puissante du pub rock aussie et la fougue du garage rock 60’s. Depuis les premiers concerts déchainés dans les pubs australiens jusqu’aux publics européen et américain qui leur ont voué un culte dans l’effervescence des années 90, le groupe est devenu une référence grace à ses performances live explosives, son jeu de guitare incisif et ses textes sincères et percutants.

Tant et si bien qu’au milieu des années 90, un jeune groupe de suédois influencé par nos Australiens envoya ses premiers morceaux à Johnny, démarrant une amitié indéfectible : les Hellacopters rendèrent hommage à leurs idoles plusieurs fois (« Action rockin’ man born & bred,

And I’ve got asteroids bouncin’ round in my head », You are Nothin’ sur l’album Payin’ The Dues), et reprirent « I just don’t know about girls » sur leur album de reprises Head Off.

Entre 1992 et 2000, Asteroid B-612 a enregistré 4 albums et un paquet d’EPs et de singles. Nouvelle décennie, nouveau siècle, l’astéroïde repart dans les limbes du cosmos, chaque membre se concentrant sur ses projets personnels. Et comme tout phénomène astral inattendu, telle la comète de Halley, l’astéroïde réapparaît en 2022 pour quelques concerts en Espagne. La magie reprend, les gars décident d’enregistrer un nouvel album. 2025, l’album « Roads, Stars » voit le jour, et s’accompagne d’une tournée en France et Espagne qui s’annonce puissante et jouissive pour qui est fan d’un rock’n’roll stellaire.

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thetruefaith (r’n’r hi-energy, Paris)

thetruefaith, c’est le secret le mieux gardé de la capitale ; le gang trace sa route parmi les hurlements de coyottes du bush et les rugissements de la Motor City. Leurs influences prennent leurs sources près du delta du sud, mais se sont amplement électrifiées il y a longtemps déjà pour porter plus haut le son hi-energy qui les émeut.

Groupe à géométrie variable sachant faire appel aux meilleurs porte-flingues du coin, le rock original distillé ici brille dans les brumes australes et respire le caoutchouc brûlé sur l’asphalte de Detroit. Avec à leur actif plusieurs premières parties comme Primevals, Godfathers, New Christs, Fleshtones, Split Squad, Thetruefaith respecte le code d’intégrité du rock’n’roll qu’ils évangélisent sans relâche, concert après concert.

Besoin de vous faire une idée ? Pensez aux MC5, The Stooges, Radio Birdman. Vous êtes prévenus.

« When only REAL rock’n’roll will do, take Asteroid B-612, except no substitute ! ».

Le jeudi 16 avril 2026

de 20h00 à 23h00

payant

De 12 à 15 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-16T23:00:00+02:00

fin : 2026-04-17T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-16T20:00:00+02:00_2026-04-16T23:00:00+02:00

La Dame de Canton Quai François Mauriac 75013 Située sur les quais de Seine, au pied de la bibliothèque François Mitterrand, La Dame de Canton, authentique jonque chinoise, est un espace de vie aux multiples facettes.



A la fois salle de concert, club, restaurant et terrasse saisonnière, c’est un lieu de rencontre, d’échange, de partage.



Que vous soyez amateur de pop/ rock /folk, de chanson française ou de musiques actuelles, la programmation se veut éclectique dans une atmosphère festive et chaleureuse.



Depuis 20 ans, La Dame de Canton s’est imposée comme un acteur incontournable de la scène culturelle parisienne en rassemblant des artistes d’horizons différents avec toujours un seul mot d’ordre : la qualité. En y associant pluridisciplinarité, musiques émergentes, cultures alternatives et esprit festif. La Dame de Canton a ainsi maintes fois prouvé son statut de défricheur de talents et fait partie des lieux majeurs de la diffusion des musiques actuelles dans le paysage culturel et artistique parisien. Paris

Métro -> 14 : Bibliothèque François Mitterrand (Paris) (442m)

Bus -> 256471325 : Pont de Tolbiac (Paris) (192m)

Vélib -> BNF – Bibliothèque Nationale de France (199.62m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.damedecanton.com/event-details/asteroid-b-612-x-1ere-partie-thetruefaith



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