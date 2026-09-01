Aston fait son Far West Aston le taureau Vigneulles-lès-Hattonchâtel

Informations pratiques

Vigneulles-lès-Hattonchâtel

Aston fait son Far West

Aston le taureau 6 Rue Arnay le Duc Vigneulles-lès-Hattonchâtel Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-26 10:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

De 10h à minuit, le public pourra découvrir un véritable univers Far West avec plus de 25 artisans, des animations équestres et Western, des baptêmes poneys, des promenades en calèche et de nombreuses animations tout au long de la journée.

Au programme :

• 14h : Sabine & Aston, spectacle autour d’Aston le Taureau

• 15h : Sabine & Lotus – travail en liberté

• 16h : Grand show Western – Quarter Horse 55

• 18h : Show classique Western – QH55 & Sabine

• 19h30 : Concert Country avec Family Band + démonstration de danse Country

• Marché artisanal de plus de 25 exposants, jusqu’à 22h

• Pony rides et calèche

• Restauration : poulet, grillades, churros…

• Buvette avec notamment des bières artisanales

• Et de nombreuses surprises tout au long de la journée.

L’objectif de cette journée est de faire découvrir au public un véritable univers Western, familial et convivial, tout en mettant à l’honneur le travail avec les chevaux et l’histoire particulière d’Aston le Taureau, devenu l’un des personnages emblématiques de nos Écuries.

L’entrée est gratuite.Tout public

0 .

Aston le taureau 6 Rue Arnay le Duc Vigneulles-lès-Hattonchâtel 55210 Meuse Grand Est +33 7 81 72 27 59

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English :

From 10:00 a.m. to midnight, the public can experience a true Wild West atmosphere with more than 25 artisans, equestrian and Western-themed activities, pony rides for first-timers, horse-drawn carriage rides, and plenty of entertainment throughout the day.

On the program:

? 2:00 p.m.: Sabine & Aston, a show featuring Aston the Bull

? 3:00 p.m.: Sabine & Lotus—free-range work

? 4:00 p.m.: Grand Western Show— Quarter Horse 55

? 6:00 PM: Classic Western show—QH55 & Sabine

? 7:30 PM: Country concert with Family Band + country dance demonstration

? Artisan market with over 25 vendors, open until 10:00 PM

? Pony rides and horse-drawn carriage rides

? Food: chicken, grilled meats, churros…

? Refreshment stand featuring craft beers, among other drinks

? And plenty of surprises throughout the day.

The goal of this event is to introduce the public to a genuine Western atmosphere—family-friendly and welcoming—while highlighting work with horses and the unique historyof Aston the Bull, who has become one of the iconic figures of our stables.

Admission is free.

L’événement Aston fait son Far West Vigneulles-lès-Hattonchâtel a été mis à jour le 2026-09-04 par OFFICE DE TOURISME CŒUR DE LORRAINE