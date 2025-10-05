ASTONVILLA AT CROSSROAD – CROSSROAD Angoulins

ASTONVILLA AT CROSSROAD Début : 2025-12-19 à 19:30. Tarif : – euros.

DELCO MUSIC (PLATESV-D-2023-001557) PRÉSENTE :ASTONVILLA, LOVE CONNECTION TOURNouvel épisode à l’automne !Pour fêter notre tout premier album.On a imaginé des concerts exceptionnels entre rétrospectives et Superspectives.Ils sont notre façon de vous dire merci pour votre accueil, votre fidélité, pour cette connexion depuis le tout début — et encore plus ces derniers temps.Après ça ? On reprendra notre course dans l’espace.On reviendra quand le cosmos le décidera.Astonlavista,Fred, Greg & TonyAstonvilla

CROSSROAD LES CADÉLIS EST 17690 Angoulins 17