ASTONVILLA – I.BOAT Bordeaux samedi 29 novembre 2025.
ASTONVILLA Début : 2025-11-29 à 20:30. Tarif : – euros.
DELCO MUSIC PRÉSENTE : ASTONVILLANouvel épisode à l’automne !Pour fêter notre tout premier album.On a imaginé des concerts exceptionnels entre rétrospectives et Superspectives.Ils sont notre façon de vous dire merci pour votre accueil, votre fidélité, pour cette connexion depuis le tout début — et encore plus ces derniers temps.Après ça ? On reprendra notre course dans l’espace.On reviendra quand le cosmos le décidera.Astonlavista,Fred, Greg & TonyAstonvilla
I.BOAT 1 Bassins à Flot 33000 Bordeaux 33