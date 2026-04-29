Astral en résidence au Château de l’Eclair Acte II Dîner Château de l’Éclair Porte des Pierres Dorées

Porte des Pierres Dorées

Astral en résidence au Château de l’Eclair Acte II Dîner

Château de l’Éclair 905 rue du Chateau de l’Eclair, Liergues Porte des Pierres Dorées Rhône

Tarif : 95 – 95 – 95 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 18:30:00

fin : 2026-06-19 22:00:00

Date(s) :

2026-06-19

A l’occasion de Bienvenue en Beaujonomie, Château de l’Éclair vous accueille pour le dîner du vendredi 19 juin 2026 pour l’événement Astral en résidence au Château de l’Eclair Acte II . … Voir la suite sur le site du festival

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Château de l’Éclair 905 rue du Chateau de l’Eclair, Liergues Porte des Pierres Dorées 69400 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 33 60 54 53 vins@chateaudeleclair.com

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English : Astral in Residence at Château de l’Éclair Act II Dinner

During Bienvenue en Beaujonomie, Château de l’Éclair will welcome you for dinner on Friday 19 June 2026 for the event Astral in Residence at Château de l’Éclair Act II . … See more on the event website

L’événement Astral en résidence au Château de l’Eclair Acte II Dîner Porte des Pierres Dorées a été mis à jour le 2026-04-29 par Inter Beaujolais