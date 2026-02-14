Astrée – Projection de Ange de Toni Gatlif dans le cadre du festival les Nuits de la Roulotte, Astrée, Chambéry
Astrée – Projection de Ange de Toni Gatlif dans le cadre du festival les Nuits de la Roulotte, Astrée, Chambéry lundi 2 mars 2026.
Astrée – Projection de Ange de Toni Gatlif dans le cadre du festival les Nuits de la Roulotte Lundi 2 mars, 20h30 Astrée Savoie
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-02T20:30:00+01:00 – 2026-03-02T23:30:00+01:00
Fin : 2026-03-02T20:30:00+01:00 – 2026-03-02T23:30:00+01:00
Séance en partenariat avec le festival les Nuits de la Roulotte, le Centre social itinérant des gens du voyage en Savoie, La Sasson et La Caf
Astrée 7, bd du Theatre, Chambéry Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Événement Astrée Astrée – Projection de Ange de Toni Gatlif dans le cadre du festival les Nuits de la Roulotte