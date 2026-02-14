Astrée – Projection de Ange de Toni Gatlif dans le cadre du festival les Nuits de la Roulotte, Astrée, Chambéry

Astrée – Projection de Ange de Toni Gatlif dans le cadre du festival les Nuits de la Roulotte Lundi 2 mars, 20h30 Astrée Savoie

Début : 2026-03-02T20:30:00+01:00 – 2026-03-02T23:30:00+01:00

Fin : 2026-03-02T20:30:00+01:00 – 2026-03-02T23:30:00+01:00

Séance en partenariat avec le festival les Nuits de la Roulotte, le Centre social itinérant des gens du voyage en Savoie, La Sasson et La Caf

Astrée 7, bd du Theatre, Chambéry Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

