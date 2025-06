Astrid ou l’acerbe comédie – Comédie d’Aix Aix-en-Provence 22 juin 2025 11:00

Astrid ou l’acerbe comédie Dimanche 22 juin 2025 de 11h à 12h. Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : Dimanche 2025-06-22 11:00:00

fin : 2025-06-22 12:00:00

2025-06-22

Interprétée par dix jeunes comédiens en formation, Astrid ou l’acerbe comédie de Marc Tourneboeuf explore avec finesse et lucidité les rouages du pouvoir, les faux-semblants et les jeux d’ego.

Dans cette comédie mordante, Astrid navigue entre pouvoir, ambition et faux-semblants, révélant avec humour les dérives de notre société. Un texte contemporain au ton mordant, porté par une génération en devenir. .

Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Performed by ten young actors in training, Marc Tourneboeuf?s « Astrid ou l?acerbe comédie » explores the workings of power, pretense and ego games with finesse and lucidity.

German :

Das Stück « Astrid ou l’acerbe comédie » von Marc Tourneboeuf wird von zehn jungen Schauspielern in der Ausbildung gespielt und untersucht mit Feingefühl und Klarheit das Räderwerk der Macht, den falschen Schein und die Spiele des Egos.

Italiano :

Interpretato da dieci giovani attori in formazione, Astrid ou l’acerbe comédie di Marc Tourneboeuf esplora con finezza e lucidità il funzionamento del potere, della finzione e dei giochi dell’ego.

Espanol :

Interpretada por diez jóvenes actores en formación, Astrid ou l’acerbe comédie, de Marc Tourneboeuf, explora con finura y lucidez el funcionamiento del poder, el fingimiento y los juegos del ego.

L’événement Astrid ou l’acerbe comédie Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-06-12 par Office de Tourisme d’Aix en Provence