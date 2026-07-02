ASTRO CONCERT SALLE DES FÊTES Pelleport

Informations pratiques

Pelleport

ASTRO CONCERT

SALLE DES FÊTES 1 Village Pelleport Haute-Garonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

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Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Partez pour un voyage fascinant aux confins de notre système solaire avec AstroConcert Destination Titan, une soirée originale qui mêle découverte scientifique et émotion musicale.

Au fil d’une conférence vidéo consacrée à Titan, la plus grande lune de Saturne, les spectateurs seront invités à explorer des paysages extraordinaires, les mystères de cette fascinante planète et les grandes découvertes de l’exploration spatiale. Cette aventure scientifique sera sublimée par les interprétations du groupe L’Trio, dont les musiciens accompagneront les images en direct avec un ensemble instrumental riche et original réunissant piano, hautbois, contrebasse, flûte traversière, trombone à coulisse, euphonium et tuba.

Pensé comme une véritable immersion sensorielle, AstroConcert s’adresse aussi bien aux passionnés d’astronomie qu’aux amateurs de musique ou aux curieux en quête d’une sortie culturelle différente. L’alliance des images, des explications scientifiques et des performances musicales promet un moment de découverte, d’évasion et d’émerveillement.

Organisée avec AstroPort, L’Trio et Olgham, cette soirée met à l’honneur le dialogue entre science et art dans une ambiance conviviale et accessible. L’entrée se fait sur le principe d’une participation libre au chapeau, permettant à chacun de contribuer selon ses possibilités.

Rendez-vous le samedi 26 septembre 2026 à 20h15 à la salle des fêtes de Pelleport (31480) pour vivre une expérience culturelle hors du commun. Que vous soyez passionné d’espace, amateur de musique ou simplement à la recherche d’une soirée originale près de chez vous, AstroConcert Destination Titan vous promet un voyage inoubliable, entre les étoiles et les harmonies musicales. 0 .

SALLE DES FÊTES 1 Village Pelleport 31480 Haute-Garonne Occitanie mairie.pelleport31@orange.fr

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English :

Embark on a fascinating journey to the far reaches of our solar system with AstroConcert: Destination Titan, a unique evening that blends scientific discovery and musical emotion.

L’événement ASTRO CONCERT Pelleport a été mis à jour le 2026-07-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE