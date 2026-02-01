Astro crêpe Rue du Beauvais Mailly-le-Château

Astro crêpe

Astro-Crêpe Une Chandeleur la tête dans les étoiles !

Le Planétarium revêt ses habits de fête et vous invite à une escale aussi fascinante que gourmande. Venez vivre un moment unique où la science se déguste avec délice !

Au programme de votre rendez-vous (2h)

Séance de Planétarium (1h) Laissez-vous guider pour un voyage immersif sous le dôme à la découverte des secrets de l’Univers.

Show scientifique en salle (1h) Notre médiateur vous surprendra avec des expériences spectaculaires et ludiques autour de l’astronomie et de la chimie.

Pause gourmande Pour finir en beauté, une crêpe vous est offerte !

Un cocktail parfait de découvertes et de convivialité à partager en famille ou entre amis. .

Rue du Beauvais Planétarium Mailly-le-Château 89660 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

