Astro Noël Planétarium Mailly-le-Château
Astro Noël Planétarium Mailly-le-Château samedi 20 décembre 2025.
Astro Noël
Planétarium 17 Rue du Beauvais Mailly-le-Château Yonne
Tarif : – – EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 14:30:00
fin : 2025-12-30 16:30:00
Date(s) :
2025-12-20 2025-12-27 2025-12-30
Le Père Noël fait une escale exceptionnelle au Planétarium !
Au programme
Une activité en salle avec les enfants (Durée 1 heure)
Séance Planétarium film d’animation Polaris (Durée 1 heure)
Âge minimum conseillé 5 ans Condition d’accès Tout enfant doit être accompagné d’un adulte (minimum un adulte par enfant).
Le Père Noël, un scientifique ?
Nous avons découvert que le Père Noël a l’esprit scientifique ! Il sera présent avec ses lutins pour vous dévoiler tous ses secrets de fabrication (comment fait-il pour livrer autant de cadeaux en une nuit ?).
Découvrez notre Nouveau Film !
Venez découvrir en exclusivité notre tout nouveau film d’animation Polaris !
Embarquez pour une aventure spatiale, ludique et hilarante aux côtés de James, un manchot, et Vladimir, un ours blanc ! .
Planétarium 17 Rue du Beauvais Mailly-le-Château 89660 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
English : Astro Noël
German : Astro Noël
Italiano :
Espanol :
L’événement Astro Noël Mailly-le-Château a été mis à jour le 2025-11-17 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)