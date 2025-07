Astro tuto Du ciel et des hommes Asnières-sous-Bois

Du ciel et des hommes 24 Route de Châtel-Censoir Asnières-sous-Bois Yonne

Début : 2025-08-03 21:00:00

fin : 2025-08-06

2025-08-03 2025-08-06 2025-08-07 2025-08-13 2025-08-14 2025-08-15

Apprenez les bases de l’astronomie et à observer le ciel

Vous avez un télescope mais vous ne savez pas comment le régler ?

Vous voulez vous repérer parmi les constellations?

Vous rêvez de repérer les planètes dans le ciel… mais vous ne savez pas par où commencer ?

Cet atelier est fait pour vous !

Astro Tuto, c’est un atelier interactif pour apprendre, tester, manipuler et échanger autour de la pratique de l’astronomie amateur.

Que vous soyez débutant ou curieux en quête de perfectionnement, on vous guide pas à pas.

Mieux, vous venez avec votre instrument, lunette ou télescope, et on vous apprend à l’utiliser! A l’inverse, si vous n’en avez pas, aucune inquiétude, nous avons ce qui faut!

Contenu de l’atelier (exemples selon la thématique du jour)

Réglage et mise en station d’un télescope

Pointage des astres au télescope

Lecture de cartes du ciel et repères saisonniers

Techniques d’observations

Utilisation des applications mobiles et logiciels d’aide à l’observation

Premiers pas en observation du ciel profond, de la Lune ou des planètes

Questions libres, tests pratiques et partage d’expérience

Comment choisir un instrument adapté à ses besoins ? (lunettes, dobson, montures équatoriales, visuel assisté…)

Possibilité d’apporter son propre matériel ou d’utiliser celui mis à disposition

Ados/adultes dès 12 ans aucun prérequis nécessaire

Sur inscription nombre de places limité

Une soirée pour progresser, échanger, comprendre… et (re)tomber amoureux du ciel ! .

