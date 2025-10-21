ASTROCLUB invite Laurent Garnier, Oniris, Sonic Crew & more Warehouse Nantes

ASTROCLUB invite Laurent Garnier, Oniris, Sonic Crew & more Warehouse Nantes samedi 20 décembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-20 00:00 –

Gratuit : non À partir de 25,99 € Adulte

Astropolis revient au Warehouse pour clôturer l’année en beauté avec un Astroclub de haute voltige, avec l’indétrônable icône Laurent Garnier pour un long set, prêt à nous satelliser une nouvelle fois avec sa science du dancefloor, qu’il façonne et réinvente depuis plus de trois décennies avec un flair toujours aussi curieux, défricheur et passionné.À ses côtés, les résidents du festival le Sonic Crew et Oniris, l’une des premières signatures d’Astropolis Records.En room 2, DÔME est de retour pour un takeover avec l’électro/break de Gaya, l’énergie furieuse du duo Valise et le groove tribal de SÖWE.Noël avant l’heure !

Warehouse Île de Nantes Nantes 44200

